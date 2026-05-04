Lipsia auto si lancia contro la folla in centro | due morti Diversi feriti – Il video

A Lipsia, un'auto ha investito un gruppo di persone nel cuore della città, provocando due decessi e lasciando altre due persone ferite gravemente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sono stati diffusi anche alcuni video dell’incidente, che mostrano l’auto che si muove improvvisamente tra la folla. Le autorità stanno verificando le cause che hanno portato a questo episodio.

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un’auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia. Lo riporta il sito della Reuters, citando l’emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale. Non è ancora chiaro se sia un incidente automobilistico o terrorismo. Secondo quanto ricostruito dalla Bild l’autista viaggiava ad alta velocità sulla Grimmaische Straße. Sul luogo dell’incidente sono presenti circa dieci ambulanze. I negozi nella zona pedonale sono chiusi. Trump: «Il piano di Teheran è inaccettabile». Iran: «Usa hanno risposto alla nostra proposta di pace, la stiamo valutando» – La diretta Papa...🔗 Leggi su Open.online

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