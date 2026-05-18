Sparatoria in un centro islamico di San Diego | morti e diversi feriti Suicidi i due assalitori

A San Diego, in California, si è verificata una sparatoria all’interno di un centro islamico nel quartiere di Clairemont. Durante l’incidente sono stati colpiti diversi individui e due persone sono morte. Le autorità hanno confermato che i due assalitori si sono tolti la vita dopo aver aperto il fuoco. La polizia è intervenuta sul posto e sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle motivazioni dell’attacco.

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