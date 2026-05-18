Sparatoria in un centro islamico di San Diego | morti e diversi feriti Suicidi i due assalitori
A San Diego, in California, si è verificata una sparatoria all’interno di un centro islamico nel quartiere di Clairemont. Durante l’incidente sono stati colpiti diversi individui e due persone sono morte. Le autorità hanno confermato che i due assalitori si sono tolti la vita dopo aver aperto il fuoco. La polizia è intervenuta sul posto e sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle motivazioni dell’attacco.
Momenti di paura a San Diego, in California, dove una sparatoria è stata segnalata all’interno del centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Il bilancio provvisorio, riportato dalla radio di Abc, è di almeno due morti e diversi feriti oltre ai due assalitori, che si sarebbero tolti la vita. Tra le vittime, secondo quando riportato dal New York Times che cita il presidente della moschea Ahmed Ahabaik, c'è una guardia di sicurezza. L'Fbi sta assistendo nelle indagini. Dietro ci sarebbe un "crimine d'odio" commesso da due teenager di 17 e 19 anni. Sparatoria in un centro isalmico a San Diego: cosa sappiamo. La polizia ha confermato che l’area è stata immediatamente isolata per consentire l’intervento delle forze di sicurezza e dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso
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