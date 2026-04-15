Sparatoria in una scuola media in Turchia | Ci sono morti e feriti Arrestato un uomo a Kahramanmara?

Nella città di Kahramanmara?, nel sud-est della Turchia, si è verificata una sparatoria all’interno di una scuola media. Secondo le fonti locali, ci sarebbero vittime e feriti, ma il bilancio ufficiale non è ancora stato comunicato. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto nell’incidente, che si è verificato presso l’istituto scolastico Ayser Çalik. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire.

La sparatoria è avvenuta nella scuola media Ayser Çal?k a Kahramanmara?, nel sud-est del Paese. I media locali parlano di morti e feriti, ma il bilancio non è ancora ufficiale. Ieri a?anl?urfa, sempre in Turchia, un ex studente ha aperto il fuoco in un liceo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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