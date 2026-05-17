Il tecnico della squadra di calcio ha affrontato una sconfitta importante contro la Juventus, mettendo in discussione le prospettive della squadra per il resto della stagione. Nonostante abbia un contratto in vigore fino al 2028, i recenti risultati sollevano dubbi sulla continuità del suo incarico. In vista delle prossime settimane, il tecnico ha annunciato di voler discutere con il presidente della società per chiarire la situazione e programmare i passi futuri.

Ora che il pass Champions se lo è portato via la Fiorentina - potrebbe non bastare un mezzo miracolo il prossimo fine settimana -, Luciano Spalletti chiede un rinnovato voto di fiducia a chi lo ha scelto per dare un senso all’ennesimo progetto in bianconero. "Sì, in settimana parlerò con Elkann.ci parliamo spesso, ci parlerò perché devo presentare il mio lavoro, qualcosa di meglio di ciò che ho fatto fino ad ora.", dice l’ex ct azzurro quando il sipario sul duello con i toscani lo lascia nella terra di nessuno. Un po’ bella la sua Juventus è stata, un po’ sballata anche: a stonare sono le ultime note, quelle non suonate contro il Verona e, ieri, davanti al colore viola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Disastro Spalletti: si è perso la Juve, dubbi sul futuro. "Parlerò con Elkann"

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SPALLETTI si prende la CHAMPIONS e la JUVE si tiene VLAHOVIC | Fuoriclasse | DAZN

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