Elezioni in Andalusia i Popolari vincono di nuovo ma per governare devono allearsi con Vox I Socialisti crollano sotto il 23%

Alle ultime elezioni in Andalusia, il Partito Popolare ha ottenuto nuovamente la maggioranza dei voti, ma senza una maggioranza assoluta, dovrà formare un’alleanza con Vox per poter governare. I Socialisti hanno subito un forte calo, rimanendo sotto il 23% delle preferenze. La vittoria della destra in questa regione riflette un cambiamento nel panorama politico nazionale, con il crollo del sostegno ai Socialisti e la crescente influenza delle forze di destra.

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