Elezioni in Andalusia i Popolari vincono di nuovo ma per governare devono allearsi con Vox I Socialisti crollano sotto il 23%
Alle ultime elezioni in Andalusia, il Partito Popolare ha ottenuto nuovamente la maggioranza dei voti, ma senza una maggioranza assoluta, dovrà formare un’alleanza con Vox per poter governare. I Socialisti hanno subito un forte calo, rimanendo sotto il 23% delle preferenze. La vittoria della destra in questa regione riflette un cambiamento nel panorama politico nazionale, con il crollo del sostegno ai Socialisti e la crescente influenza delle forze di destra.
Andalusia specchio del Paese: la destra travolge i Socialisti, ma per governare Partido Popular e Vox devono avere il coraggio di allearsi. Così il governatore uscente Juan Manuel Moreno Bonilla rimane al suo posto e si appresta a iniziare il suo terzo mandato alla guida della regione del Sud. Il suo partito, però, ha perso la maggioranza assoluta di cui aveva goduto fino a ora, fermandosi al 41,5% dei consensi e 53 seggi, in calo rispetto ai 58 del mandato appena concluso e due sotto il numero necessario per controllare la maggioranza dei 109 scranni della Camera andalusa. Così Moreno Bonilla dovrà cercare alleati per coprire questi due posti mancanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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