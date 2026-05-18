In Andalusia, i socialisti del premier spagnolo hanno registrato una sconfitta significativa nelle recenti elezioni regionali, con solo 28 seggi sui 109 disponibili. Con l’85% dei voti scrutinati, il Partito popolare si avvicina a superare i socialisti, aprendo la strada a possibili accordi con altri schieramenti. La diminuzione dei consensi per i socialisti rappresenta un cambiamento rilevante nella distribuzione del potere locale, mentre il Partito popolare guarda ora a Vox come potenziale partner di governo.

I socialisti del premier spagnolo Pedro Sanchez subiscono una sconfitta storica nelle elezioni regionali in Andalusia, dove con l'85% delle schede scrutinate si avviano a racimolare appena 28 dei 109 seggi da assegnare. Il peggior risultato di sempre in quella che per quasi quarant'anni è stata la principale roccaforte elettorale del Psoe. Il Partido Popular (Pp), guidato dal presidente uscente della regione Juanma Moreno, è accreditato per 52 seggi, tre in meno della maggioranza assoluta fissata a 55. Determinante potrebbe quindi risultare il sostegno di Vox, il partito di estrema destra, che si avvia a ottenere 16 seggi e a tornare nel ruolo di ago della bilancia già svolto in altre regioni come Estremadura, Aragona, Castiglia e Leon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Andalusia, débâcle per i socialisti di Sanchez. Ora il Partito popolare guarda a Vox per governare

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El PSOE despierta contra el Sanchismo tras el hundimiento extremeno

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