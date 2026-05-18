La società di esplorazione spaziale ha annunciato il lancio di una offerta pubblica iniziale (IPO) sul mercato Nasdaq, con una valutazione complessiva di circa 1,75 trilioni di dollari. La fusione con xAI, azienda specializzata in intelligenza artificiale, potrebbe avere un impatto sulla valutazione complessiva della società. Il debutto in borsa è avvenuto in una data scelta appositamente, senza dettagli specifici sui motivi di questa scelta.

? Punti chiave Come influenzerà la fusione con xAI la valutazione finale di SpaceX?. Perché Musk ha scelto proprio quel giorno per il debutto?. Quali banche gestiranno la raccolta di settantacinque miliardi di dollari?. Come cambierà il mercato aerospaziale dopo l'ingresso del ticker SPCX?.? In Breve Roadshow dal 4 giugno con prospetto informativo previsto per maggio 2026.. Allineamento Giove-Venere, compleanno di Musk il 28 giugno e festa USA 4 luglio.. Valutazione basata su Starlink con oltre 10.000 satelliti e ricavi da 10 miliardi.. Fusione con startup xAI e gestione da Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SpaceX sul Nasdaq: IPO da 1,75 trilioni tra astri e simbolismo

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