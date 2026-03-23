Focus sostenibilità ambientale e sociale

CENTRALITÀ dei dipendenti, equilibrio vita-lavoro e benessere diffuso. È su questo che Cieffe ha costruito il nuovo piano welfare, rafforzando un’impostazione che considera le persone il vero driver strategico di sviluppo. Il piano si articola su tre aree chiave, sociale, salute e benessere, sviluppo personale, con l’obiettivo di rendere l’ambiente di lavoro più flessibile, inclusivo e attento ai bisogni delle famiglie. Un percorso strutturato e continuativo, nel tempo, che nel 2024 ha portato il gruppo anche ad ottenere la Certificazione per la Parità di Genere, riconoscimento che consolida un modello di welfare integrato e strutturale. Tra le iniziative più significative del piano welfare spicca, in questo senso, l’attenzione alla genitorialità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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