Sostegno 2026 | il 30% dei docenti sarà selezionato tramite graduatorie

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quadro delle misure previste per il sostegno nel 2026, circa il 30% dei docenti sarà scelto attraverso le graduatorie. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità degli insegnanti nelle scuole, ma non sono ancora stati definiti i dettagli su come influenzerà la continuità didattica degli studenti. Resta da capire in che modo questa percentuale si tradurrà in termini pratici per il funzionamento quotidiano delle classi e per la formazione degli insegnanti di sostegno.

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? Punti chiave Come influenzerà il turnover delle graduatorie la continuità didattica degli studenti?. Quali requisiti specifici serviranno per superare l'iter burocratico del 2026?. Perché la selezione tramite graduatorie mette a rischio l'inclusione scolastica?. Chi dovrà gestire le criticità operative dopo l'abolizione delle classi speciali?.? In Breve Selezione tramite graduatorie d'istituto o d'interclasse per coprire i posti vacanti.. Iter burocratico prevede compilazione moduli e invio documentazione digitale entro scadenze bandi.. Verifica finale presso uffici scolastici per ottenere certificato di idoneità all'assegnazione.. Transizione post-classi speciali richiede continuità didattica tra docenti e famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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