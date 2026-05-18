Sostegno 2026 | il 30% dei docenti sarà selezionato tramite graduatorie

Nel quadro delle misure previste per il sostegno nel 2026, circa il 30% dei docenti sarà scelto attraverso le graduatorie. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità degli insegnanti nelle scuole, ma non sono ancora stati definiti i dettagli su come influenzerà la continuità didattica degli studenti. Resta da capire in che modo questa percentuale si tradurrà in termini pratici per il funzionamento quotidiano delle classi e per la formazione degli insegnanti di sostegno.

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