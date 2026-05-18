Sora torna l' ospedale scende in piazza | visite e screening gratuiti lungo Corso Volsci

Da frosinonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La salute e la prevenzione tornano a essere protagoniste nel centro cittadino. Domenica prossima, 24 maggio 2026, si rinnova a Sora l'ormai consolidato appuntamento con "L’Ospedale scende in piazza", un vero e proprio polo sanitario a cielo aperto allestito lungo Corso Volsci.Giunta alla sua. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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