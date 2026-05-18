Sora torna l' ospedale scende in piazza | visite e screening gratuiti lungo Corso Volsci
La salute e la prevenzione tornano a essere protagoniste nel centro cittadino. Domenica prossima, 24 maggio 2026, si rinnova a Sora l'ormai consolidato appuntamento con "L’Ospedale scende in piazza", un vero e proprio polo sanitario a cielo aperto allestito lungo Corso Volsci.Giunta alla sua. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
SORA 07/05/2026 – PRESENTAZIONE 6° EDIZIONE LOSPEDALE SCENDE IN PIAZZA
Sullo stesso argomento
Sora: screening renali gratuiti il 12 marzo all’ospedaleSora accoglie la Giornata Mondiale del Rene con un’azione concreta di prevenzione.
Sora, nella giornata mondiale del rene 2026: screening gratuiti all’Ospedale “SS. Trinità”In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la ASL di Frosinone aderisce alla campagna internazionale promossa da FIR – Fondazione Italiana del...
Sora, L’Ospedale scende in piazza: tutte le postazioni e i numeri per prenotare le visiteA Sora pubblicato l’elenco completo delle postazioni sanitarie e dei numeri per prenotare le visite de L’Ospedale scende in piazza del 24 maggio 2026. sora24.it