Sora | screening renali gratuiti il 12 marzo all’ospedale

L’ospedale SS. Trinità di Sora organizza uno screening renale gratuito il 12 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 9 e mira a offrire un servizio di prevenzione alla popolazione locale. L’evento è aperto a chi desidera sottoporsi a controlli specifici per monitorare la salute dei propri reni.

Sora accoglie la Giornata Mondiale del Rene con un’azione concreta di prevenzione. L’Ospedale SS. Trinità apre le porte per screening gratuiti il 12 marzo, dalle 9.00 alle 16.00. La ASL di Frosinone si allinea alla campagna internazionale promossa dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia. L’iniziativa punta a intercettare patologie asintomatiche prima che diventino croniche. Il messaggio chiave è duplice: prendersi cura della salute individuale e dell’impatto ambientale dei trattamenti. Lo slogan scelto per il 2026 è Vicini alle persone, Attenti al pianeta. Un appuntamento salvavita nel cuore dell’Appennino laziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

