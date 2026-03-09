Sora nella giornata mondiale del rene 2026 | screening gratuiti all’Ospedale SS Trinità

In occasione della Giornata Mondiale del Rene del 2026, la ASL di Frosinone organizza screening gratuiti presso il Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “SS. Trinità”. L’iniziativa coinvolge la popolazione locale e rientra nella campagna promossa dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie renali.

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la ASL di Frosinone aderisce alla campagna internazionale promossa da FIR – Fondazione Italiana del Rene e SIN – Società Italiana di Nefrologia, aprendo le porte del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale "SS. Trinità" di Sora per una giornata.