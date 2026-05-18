Sony risponde ai critici | ecco come funziona l’AI di Xperia 1 VIII

Sony ha pubblicato una spiegazione dettagliata sul funzionamento dell’intelligenza artificiale presente nello smartphone Xperia 1 VIII. La società ha chiarito che l’AI analizza le immagini senza apportare modifiche al file originale, operando in tempo reale durante lo scatto. Tuttavia, alcuni utenti hanno espresso insoddisfazione riguardo alla perdita della gamma dinamica, evidenziando un problema riscontrato con le immagini elaborate dall’algoritmo. La questione ha attirato l’attenzione di chi utilizza il dispositivo per fotografie di alta qualità.

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? Punti chiave Come agisce l'AI senza modificare il file originale della foto?. Perché gli utenti lamentano una perdita della gamma dinamica?. Cosa sono le quattro opzioni creative proposte dal software Sony?. Come influirà questo caso sulla fiducia verso l'automazione fotografica?.? In Breve AI Camera Assistant propone 4 opzioni creative basate su analisi di scena.. Critiche su Twitter segnalano sovraesposizione e perdita di gamma dinamica negli scatti.. Software analizza soggetto, profondità e illuminazione senza modificare il file finale.. Il caso evidenzia il conflitto tra automazione AI e resa naturale premium.. Sony affronta una tempesta di critiche sui social dopo il lancio dello Xperia 1 VIII, a causa di alcune funzioni fotografiche basate sull’intelligenza artificiale che non hanno soddisfatto gli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sony risponde ai critici: ecco come funziona l’AI di Xperia 1 VIII ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Da Woody Allen a gatto parlante: il disastro di Una Vita da Gatto | Analisi Film Sullo stesso argomento Sony Xperia 1 VIII: nuovo sensore zoom e AI per foto professionali? Domande chiave Come influenzerà il nuovo sensore la qualità dei tuoi scatti zoom? Perché l'AI Camera Assistant potrebbe limitare la tua creatività... Sony Xperia 1 VIII: rivoluzione design e ritorno del jack audioIl design del prossimo flagship di Sony sta per subire una metamorfosi radicale, come rivelano le ultime immagini trapelate che mostrano un...