Sony Xperia 1 VIII | rivoluzione design e ritorno del jack audio
Il nuovo Sony Xperia 1 VIII si prepara a cambiare aspetto, con immagini leaked che mostrano un design completamente diverso rispetto ai modelli precedenti. La linea Xperia sembra infatti tornare a un'estetica più moderna, con un aspetto rinnovato rispetto al passato. Tra le novità visibili, spicca anche il ritorno del jack audio, assente nelle versioni precedenti della gamma. Questi dettagli sono stati condivisi attraverso immagini non ufficiali diffuse online.
Il design del prossimo flagship di Sony sta per subire una metamorfosi radicale, come rivelano le ultime immagini trapelate che mostrano un cambiamento estetico senza precedenti nella linea Xperia. Il nuovo modello, identificato come Xperia 1 VIII, sembra pronto a abbandonare la storica disposizione verticale delle fotocamere per adottare un modulo quadrato sul retro del dispositivo. Un salto estetico dettato da necessità tecniche. Le indiscrezioni raccolte finora, tra cui l’ultimo render diffuso dall’utente mobaziro su X, delineano un profilo che si discosta nettamente dal linguaggio visivo tradizionale del marchio. In questa immagine, che ritrae il prodotto privo di protezioni esterne, emerge con chiarezza la nuova camera island di forma quadrata.🔗 Leggi su Ameve.eu
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