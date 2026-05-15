Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione in una grotta a oltre 50 metri di profondità alle Maldive. L’incidente si è verificato in una zona nota per le immersioni, ma le cause precise rimangono ancora da determinare. Le autorità locali stanno conducendo le indagini e sono in attesa di dati più dettagliati per ricostruire quanto accaduto. La dinamica dell’incidente e i motivi della tragedia sono al centro delle verifiche in corso.

La dinamica dell’ incidente avvenuto alle Maldive, dove cinque sub italiani sono morti durante un’immersione in una grotta a oltre 50 metri di profondità, resta ancora da chiarire e per questo bisognerà attendere informazioni più precise. Ci sono però alcuni elementi che vanno sicuramente considerati nell’analizzare l’accaduto e per immaginare come potrà svolgersi l’operazione di recupero dei corpi. A spiegarli a LaPresse è Antonio Mangone, istruttore subacqueo sia ricreativo che tecnico che ha lavorato per circa otto anni alle Maldive, sia con le stagioni nei villaggi sia nelle crociere come quella che stavano facendo gli italiani che hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sub italiani morti alle Maldive: tutti gli elementi da considerare per il recupero dei corpi

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ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: IN CORSO IL RECUPERO DEI CORPI. OPERAZIONE AD ALTO RISCHIO

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