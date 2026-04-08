Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri, ha raccontato di aver visitato la casa del padre quando aveva tre anni, entrando e trovandolo in vestaglia. La donna ha anche riferito che il padre l’ha riconosciuta ufficialmente solo a 24 anni. Massimo Ranieri ha una sola figlia, nata nel 1971 dalla relazione con Franca Sebastiani.

Massimo Ranieri ha una sola figlia, Cristiana Calone, nata il 6 luglio 1971 dalla sua relazione con Franca Sebastiani. La donna ha raccontato la sua storia martedì 7 aprile nel salotto de “La volta buona” di Caterina Balivo. “Sono cresciuta con le canzoni di mio padre, Massimo Ranieri. Sapevo che era mio padre già a 3 anni. Mi ricordo una stanza enorme, delle vetrate, un divano enorme e io indossavo i calzini bianchi, dei pantaloncini blu e una maglietta bianca”. “È strano come mi ricordi perfettamente momenti lontanissimi – ha continuato – e magari non riesco a ricordare cosa ho mangiato ieri. Lui aveva 19 anni quando sono nata e lui mi ha riconosciuta a 24 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo 3 anni, sono andata a casa sua, mi ha aperto in vestaglia. Papà mi ha riconosciuta a 24 anni”: così Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri

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Temi più discussi: Cristiana, la figlia segreta di Massimo Ranieri: Lo so da quando avevo 3 anni che era mio padre, mi ha riconosciuto a 24. Perché? Bisognerebbe chiederlo a lui; Massimo Ranieri, la figlia Cristiana Calone: Papà mi ha riconosciuta a 24 anni, non gli ho mai chiesto nulla; Massimo Ranieri, la figlia: Mi riconobbe da adulta, ho sempre lavorato; Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri: Perchè non riconosciuta subito? Chiedete a lui | Mia madre….

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Cristiana, la figlia segreta di Massimo Ranieri: Lo so da quando avevo 3 anni che era mio padre, mi ha riconosciuto a 24. Perché? Bisognerebbe chiederlo a luiil racconto di Cristiana Calone: dal primo incontro con il cantante in vestaglia al rapporto oggi con il padre (che ha reso nonno ) ... today.it

«Sono cresciuta con le canzoni di mio padre, Massimo Ranieri. Sapevo che era mio padre già a 3 anni, aveva 19 anni quando sono nata e lui mi ha riconosciuta a 24 anni». Cristiana Calone, ospite da Caterina Balivo, racconta senza rabbia la sua storia, anch - facebook.com facebook

“Ho amato prima Massimo Ranieri, poi Gianni Calone”. Cristiana Calone a #LVB x.com