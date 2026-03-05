Sassuolo Koné si racconta | Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo Grosso? Mi ha aiutato molto A Marsiglia sono cresciuto molto

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, si è aperto in un'intervista a Correre dello Sport, parlando della sua crescita e delle esperienze più significative della stagione. Ha menzionato come il 3-0 a Bergamo rappresenti un momento importante, e ha riconosciuto l'influenza dell’allenatore Grosso nel suo sviluppo. Koné si è anche soffermato sul suo percorso a Marsiglia, sottolineando i progressi fatti in quel periodo.