Sassuolo Koné si racconta | Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo Grosso? Mi ha aiutato molto A Marsiglia sono cresciuto molto
Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, si è aperto in un'intervista a Correre dello Sport, parlando della sua crescita e delle esperienze più significative della stagione. Ha menzionato come il 3-0 a Bergamo rappresenti un momento importante, e ha riconosciuto l'influenza dell’allenatore Grosso nel suo sviluppo. Koné si è anche soffermato sul suo percorso a Marsiglia, sottolineando i progressi fatti in quel periodo.
