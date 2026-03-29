Antonella Baccaro ha affermato che l'età dell'innocenza termina quando si entra nel mondo del lavoro, evidenziando che per questa generazione avviene molto più tardi rispetto a prima. La frase si inserisce in un contesto di riflessione sulle tappe di vita e di inserimento professionale, con riferimento a una generazione nata tra i governi Fanfani e Dini e con esperienze legate a posizioni di rilievo in ambito europeo.

S ono nati tra un governo Fanfani e uno Dini, tra un primo posto in classifica degli Europe, con l’assordante The Final Countdown, e il rap bonario degli Articolo 31, con Tranqi Funky, tra uno scudetto del Milan e. molti altri scudetti del Milan, tra un Fantastico in tv e la serie Beautiful, tra i pionieristici Motorola e i primi Nokia, tra i vecchi Ibm e gli esordi dei Mac, tra Sailor Moon e I Simpson. I Subsonica festeggiano 30 anni con “Terre Rare”: «La nostra musica è un occhio sulla realtà» X Leggi anche › Alla festa per i 30 anni di iO Donna tanti ospiti, brindisi, progetti e ricordi, e la musica di Ditonellapiaga Insomma, la generazione nata tra il 1987 e il 1996, quella degli attuali trentenni, con la mia (Gen X, quasi Boomers) ha in comune solo il secolo di nascita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dice Antonella Baccaro: «L’età innocente finisce quando si entra nel mondo del lavoro. Ed è chiaro che a questa generazione capita molto, molto tardi»

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