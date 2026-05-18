Sono incinta | cosa posso ordinare in pausa pranzo per andare sul sicuro?

Una donna incinta si rivolge a una dottoressa esprimendo dubbi riguardo alle scelte alimentari durante le pause pranzo, in particolare quando mangia fuori casa. Chiede consigli su cosa può ordinare per evitare rischi alla salute del bambino e per rispettare le restrizioni alimentari legate alla gravidanza. La preoccupazione principale riguarda le opzioni sicure e adatte al periodo di gestazione, considerando che si trova in un contesto di incertezza sulle scelte alimentari quotidiane.

Buongiorno dottoressa, purtroppo da quando sono incinta ho sempre il dubbio di cosa ordinare quando mangio fuori. Soprattutto a pranzo quando vado in ufficio. Molti dicono di preferire la verdura cotta, ma se volessi un’insalata e il ristorante mi assicura di averla lavata bene, posso fidarmi? O il rischio toxoplasmosi è troppo alto per rischiare? La ringrazio Buongiorno signora, per le sue pause pranzo le direi di evitare decisamente l’insalata o in generale le verdure crude: il rischio è troppo alto. Opti senza indugi sulla verdura cotta, più indicata per tenere lontano il rischio di toxoplasmosi durante la gravidanza. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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