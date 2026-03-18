Non sapevo di essere incinta e ho preso farmaci vietati | cosa posso fare?

Una donna ha scoperto di essere incinta solo dopo aver assunto farmaci vietati per una forte contrattura alla schiena durante la prima settimana di gravidanza. Non era a conoscenza della gravidanza e ha spiegato di aver preso medicinali considerati teratogeni. La situazione è stata comunicata a un medico, che ha ricevuto informazioni sui farmaci assunti e sulla data dell’incidente.

Salve dottore, nelle prima settimana di gravidanza (specifico che non sapevo ancora di essere incinta) ho purtroppo assunto dei farmaci teratogeni per via di una fortissima contrattura alla schiena. Ora sono spaventatissima di aver generato qualche danno al feto. Posso già fare degli esami per capire se è successo qualcosa? Sono appena entrata nel secondo mese. Grazie. Dopodiché, ci sono tanti test genetici e cromosomici invasivi e non invasivi che potreste valutare di fare “per stare più sereni”, sempre supportati dalle ecografie che farete a prescindere! * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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