Joao Mario, attualmente in prestito al Bologna, ha dichiarato di essere ancora disponibile a un futuro alla Juventus, affermando di poter dimostrare le proprie capacità in Serie A. Ha precisato che eventuali decisioni sul suo percorso dipendono da tutta la struttura e dall’allenatore. L’esterno portoghese ha rilasciato queste dichiarazioni al quotidiano sportivo “A Bola”.

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© Calcionews24.com - Joao Mario sicuro: «Posso ancora avere un futuro alla Juventus. A Bologna posso dimostrare che posso giocare in Serie A»

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