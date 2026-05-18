Sonic the Hedgehog 4 | le riprese sono finite Metal Sonic è l’antagonista ufficiale del film

Le riprese di Sonic the Hedgehog 4 sono terminate dopo circa due mesi di lavorazione e ora il film si trova nella fase di post-produzione. È stato confermato che Metal Sonic è il principale antagonista nel film, sostituendo altri possibili rivali del protagonista. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui dettagli della produzione o sulla distribuzione, ma l’intero progetto è ormai in fase di completamento. La pellicola rappresenta l’ultimo capitolo di una serie cinematografica dedicata al personaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui