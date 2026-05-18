Sonic the Hedgehog 4 | le riprese sono finite Metal Sonic è l’antagonista ufficiale del film
Le riprese di Sonic the Hedgehog 4 sono terminate dopo circa due mesi di lavorazione e ora il film si trova nella fase di post-produzione. È stato confermato che Metal Sonic è il principale antagonista nel film, sostituendo altri possibili rivali del protagonista. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui dettagli della produzione o sulla distribuzione, ma l’intero progetto è ormai in fase di completamento. La pellicola rappresenta l’ultimo capitolo di una serie cinematografica dedicata al personaggio.
Ci sono voluti appena due mesi per girare Sonic the Hedgehog 4, e il risultato è già nelle mani della post-produzione. Il regista Jeff Fowler ha annunciato sui social media che le riprese del film si sono concluse ufficialmente il 15 maggio 2026, dopo 74 giorni di lavoro agli Shinfield Studios nel Berkshire. A corredare l’annuncio, una foto dal set che mostra Fowler accanto al personaggio stand-in di Metal Sonic: il primo sguardo concreto all’antagonista principale del quarto capitolo della saga. Le riprese erano iniziate a marzo 2026, con Fowler che aveva già stuzzicato i fan condividendo un’immagine dietro le quinte del martello Piko Piko di Amy Rose. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Sonic the Hedgehog 4 — Amy Rose, Metal Sonic, Time Travel & Jim Carrey RETURNS From the Dead
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Sonic the Hedgehog 4 ha terminato le riprese reddit
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