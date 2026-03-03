Il regista Jeff Fowler ha condiviso la prima immagine dal set di Sonic the Hedgehog 4, confermando ufficialmente la presenza di Amy Rose nel film. La foto mostra alcuni dettagli della produzione, mentre il film è ancora in fase di preparazione e non uscirà nelle sale prima del 19 marzo 2027. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan della saga.

Il regista Jeff Fowler svela l'inizio della produzione del nuovo film: l'iconico martello di Amy Rose appare per la prima volta, preparando il terreno per il debutto di Kristen Bell nel 2027. Il cammino verso Sonic the Hedgehog 4 è ufficialmente iniziato. Nonostante il film non sia previsto nelle sale prima del 19 marzo 2027, il regista Jeff Fowler ha già acceso l’entusiasmo dei fan pubblicando la prima, attesissima immagine dal set. La foto di produzione non solo conferma l’avvio delle riprese, ma offre anche il miglior sguardo possibile a un elemento che i fan della saga videoludica aspettano di vedere sul grande schermo da decenni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sonic the Hedgehog 4: ecco la prima foto dal set che conferma l’arrivo di Amy Rose!

Kristen Bell sarà la voce di Amy Rose in Sonic 4 – Il Film: il martello rosa è in arrivo!Secondo The Hollywood Reporter, Kristen Bell (The Good Place, Nobody Wants This, Frozen) sarà la voce italiana e originale di Amy Rose, la riccia...

Le immagini dal set di Johnny Depp nei panni di Scrooge sono soprendenti: ecco le foto pubblicate dal Daily MailEbenezer Scrooge, il villain di dickensiana memoria, quello attaccato al denaro, misantropo, indifferente alla sofferenza altrui che più volte...

Una selezione di notizie su Amy Rose

Temi più discussi: Sonic 4, le riprese sono iniziate! Ecco le prime foto dal set; Le riprese di Sonic the Hedgehog 4 sono ufficialmente iniziate; Sonic 4 - Il film, la prima immagine teaser dà il via alle riprese; Sonic Racing: CrossWorlds si aggiorna con il Tangle & Whisper Content Drop.

Arriva Amy Rose in Sonic 4 e l'attrice scelta non potrebbe essere più adattaLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. Sono appena iniziate le riprese di Sonic the Hed ... libero.it

Sonic 4 - Il Film, al via le riprese: la prima immagine dal set anticipa l'arrivo di Amy RoseIl riccio blu sta per tornare: il regista Jeff Fowler ha confermato l'inizio delle riprese di Sonic 4 - Il Film, offrendo un piccolo indizio sul personaggio di spicco in arrivo. Sonic 4 – Il Film ... comingsoon.it

Sono iniziate le riprese di Sonic the Hedgehog 4, in uscita a marzo 2027. Confermata l'attrice di un nuovo personaggio chiave di Amy Rose. - facebook.com facebook