Sonic the Hedgehog 4 riprese terminate | Jeff Fowler mostra Metal Sonic e promette il miglior capitolo di sempre

La produzione di Sonic the Hedgehog 4 si è ufficialmente conclusa, secondo quanto riportato da fonti di settore. Il regista Jeff Fowler ha condiviso immagini di Metal Sonic e annunciato che si tratta del miglior capitolo mai realizzato della serie. La conferma arriva dopo settimane di lavori e aggiornamenti sulle riprese del film, che vede il celebre riccio blu protagonista di nuove avventure sul grande schermo. La conclusione delle riprese segna un passaggio fondamentale nel processo di produzione del lungometraggio.

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Il riccio blu più veloce del mondo ha appena tagliato un altro traguardo fondamentale. Come riportato da Deadline, la produzione di Sonic the Hedgehog 4 (o nome in Italia come Sonic 4) è ufficialmente conclusa. Ad annunciarlo è stato il regista Jeff Fowler, timoniere dell’intero franchise ParamountSega, che ha celebrato il “wrap” sui social condividendo una foto dal set che ha mandato in visibilio i fan: uno scatto che lo ritrae accanto al doppione robotico dell’eroe, il celeberrimo Metal Sonic. “Abbiamo girato il miglior film di Sonic di sempre e non vediamo l’ora di condividerlo”, ha scritto Fowler. Il franchise, che ha ormai ampiamente superato il miliardo di dollari di incassi globali, si prepara a tornare nelle sale il 19 marzo 2027. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Sonic the Hedgehog 4, riprese terminate: Jeff Fowler mostra Metal Sonic e promette il miglior capitolo di sempre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sonic the Hedgehog 4 — Amy Rose, Metal Sonic, Time Travel & Jim Carrey RETURNS From the Dead Sullo stesso argomento Sonic the Hedgehog 4: ecco la prima foto dal set che conferma l’arrivo di Amy Rose!Il regista Jeff Fowler svela l'inizio della produzione del nuovo film: l'iconico martello di Amy Rose appare per la prima volta, preparando il... Kristen Bell sarà nel cast di ‘Sonic the Hedgehog 4’ nel ruolo di Amy RoseKristen Bell si unirà al cast di doppiatori di Sonic the Hedgehog 4 prestando la voce ad Amy Rose, la creatura rosa innamorata persa del velocista... Sonic the Hedgehog 4 ha terminato le riprese reddit Sonic 4 - Il Film ha concluso le riprese, annuncia il regista con un nuovo personaggioVediamo un messaggio proveniente direttamente dal regista, Jeff Fowler, che conferma la conclusione delle riprese su Sonic 4 - Il Film, che procede spedito nella sua produzione. multiplayer.it Sonic the Hedgehog 4 gets major filming update as director shares first look of iconic villainDirector Jeff Fowler shares a major ‘Sonic the Hedgehog 4’ update as fans begin discussing the movie’s next villain. msn.com