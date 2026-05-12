Da diversi giorni, Sonia Bruganelli ha pubblicato sui social foto che ritraggono la figlia Silvia nel letto di un ospedale. La famiglia Bonolis si trova in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute della ragazza, che si trova ricoverata da tempo. La presenza della madre accanto a Silvia è visibile attraverso gli scatti condivisi online, mentre si attendono ulteriori dettagli sui motivi del ricovero.

Da giorni Sonia Bruganelli condivide le foto della figlia Silvia dal letto di un ospedale: momenti di apprensione per la famiglia Bonolis In molti sono a conoscenza deiproblemi di salute della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, l’ex coppia non ha mai nascosto che la bambina è nata con problemi vari e la malattia è stata affrontata in maniera diversa dai due genitori. Mentre lui ha cercato di reagire buttandosi sul lavoro, lei se n’è fatta una colpa eper anni non è riuscita a guardare negli occhi sua figlia, sentendosi colpevole della sua malattia. In questi giorni, però, Sonia sta mettendo qualche foto particolare che ritrae la sua “bambina”, sebbene ora abbia 24 anni, nel letto di ospedale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sonia Bruganelli vicino alla figlia Silvia: è ricoverata da giorni

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Bonolis e Sonia Bruganelli, sapete cosa hanno fatto dopo le rivelazioni shock sugli amanti

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