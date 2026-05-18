Sonia Bruganelli sta attraversando giorni di profonda apprensione a causa del ricovero ospedaliero della primogenita ventitreenne, Silvia, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis. La ragazza, che fin dalla nascita convive con gravi problematiche neurologiche e motorie causate da un'ipossia post-operatoria, è stata recentemente sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La produttrice televisiva ha condiviso la notizia sui social con scatti in bianco e nero e messaggi d'affetto, definendo la figlia una "Supergirl" e una "piccola grande Guerriera", pur mantenendo il massimo riserbo sulla patologia specifica che ha reso necessaria l'operazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sonia Bruganelli in ospedale per la figlia Silvia: "Ti amo piccola grande guerriera"

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Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia: il gesto che ha commosso il web

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