Sonia Bruganelli ha condiviso sui social un messaggio in cui si mostra accanto alla figlia Silvia, ricoverata in ospedale, durante la festa della mamma. Nella foto pubblicata, la donna tiene la mano della ragazza, che appare sveglia e sorridente, anche se visibilmente sotto osservazione medica. La Bruganelli ha scritto poche parole per descrivere la situazione, definendo la figlia una “piccola grande guerriera”.

Sonia Bruganelli ha trascorso la festa della mamma in ospedale con la figlia Silvia. Il messaggio sui social. Sonia Bruganelli ha trascorso la Festa della Mamma insieme alla figlia Silvia in ospedale. Ha scritto un messaggio molto emozionante sui social network, ottenendo un riscontro pieno di affetto da parte di follower e colleghi. Sonia Bruganelli ha mandato un messaggio molto potente, pieno di amore, tramite il suo profilo Instagram. L’ex moglie di Paolo Bonolis si trova all’ospedale, dove è stata ricoverata la sua primogenita Silvia, nata nel 2002. La donna ha condiviso una foto scattata tra le pareti dell’ospedale durante la Festa della Mamma, domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sonia Bruganelli accanto alla figlia in ospedale: “Piccola grande guerriera”

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Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendo

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