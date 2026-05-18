Marco Salvati ha scritto a Sonia Bruganelli un messaggio in cui chiede come stia sua figlia, dopo aver saputo del ricovero. Nel testo, Salvati chiede anche se la ragazza è tornata a casa. La Bruganelli ha condiviso la conversazione nelle sue Instagram Stories, commentando con un messaggio diretto rivolto a Salvati, in cui lo ha criticato duramente. La discussione ha attirato l’attenzione sui social media, generando commenti e reazioni tra gli utenti.

“Ciao Sonia, ho saputo che Silvietta è stata ricoverata. Come sta? È tornata a casa?”. È il messaggio inviato da Marco Salvati a Sonia Bruganelli e pubblicato dalla stessa imprenditrice e volto tv nelle sue Instagram Stories. Un gesto che Bruganelli non ha affatto gradito e che ha accompagnato con parole durissime rivolte all’ex collaboratore di Paolo Bonolis: “Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo le necessità”. E ancora: “ Se usi mia figlia sei uno schifo di persona ”. Silvia, figlia di Sonia Bruganelli e di Paolo Bonolis, è ricoverata in ospedale. Bruganelli e Salvati hanno lavorato insieme per anni nell’entourage televisivo legato a Bonolis, ma i rapporti personali e professionali si sarebbero incrinati definitivamente dopo una lite avvenuta tempo fa a Formentera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se usi mia figlia sei uno schifo di persona”: Sonia Bruganelli contro Marco Salvati

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