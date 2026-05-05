Il secondo anno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sta per concludersi, con un contratto che scade tra un anno. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per il futuro, e al momento ci sono tre nomi in corsa per la sostituzione. Secondo quanto riportato da fonti di stampa, le trattative sono in corso e si stanno analizzando varie possibilità per il prossimo allenatore.

Quasi giunto al termine il secondo anno di Antonio Conte a Napoli. Il tecnico salentino ha un contratto che lo lega per un ulteriore anno alla città partenopea, ma il suo futuro è ancora da scrivere. Al termine della stagione in corso, l’allenatore e il presidente azzurro s’incontreranno per decidere quale sarà il futuro. Aurelio De Laurentiis ha iniziato a sondare dei nomi per non farsi trovare impreparato. Allenatore Napoli, tre nomi sondati: i nomi. Ancora da decidere chi sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione. Antonio Conte ha un contratto in essere per una terza stagione in azzurro. Il suo destino, però, verra deciso dall ‘incontro di fine stagione con il numero uno azzurro, esattamente come la passata annata.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tre nomi in pole per sostituire Conte: ADL si sta muovendo! Le novità di Repubblica

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