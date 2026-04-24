Lewandowski Juve tutto confermato | presto la missione in Italia del suo agente! Il polacco ha queste offerte sul tavolo | il punto

Il procuratore di Lewandowski è in viaggio verso l’Italia per discutere di un possibile trasferimento del centravanti, dopo che si è interrotta la trattativa per il rinnovo con il Barcellona. Il giocatore ha diverse offerte sul tavolo, e le trattative con una squadra italiana sono in fase di valutazione. La visita del rappresentante del calciatore si concentra sulle opportunità di mercato e sulle condizioni contrattuali.

di Luca Fioretti Lewandowski Juve, il procuratore del centravanti è atteso in Italia per valutare il possibile trasferimento dopo la rottura per il rinnovo col Barcellona. Il futuro di Robert Lewandowski diventa uno dei temi più caldi in vista della prossima finestra estiva. Il centravanti polacco è attualmente al centro di una complessa situazione con il Barcellona. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il ragazzo ha ricevuto una proposta economica nettamente al ribasso dal Barcellona per prolungare la permanenza. Questa specifica offerta non incontra minimamente il gradimento del diretto interessato, il quale vorrebbe siglare un accordo più in linea con l’attuale stipendio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, tutto confermato: presto la missione in Italia del suo agente! Il polacco ha queste offerte sul tavolo: il punto Notizie correlate Lewandowski Juve, si infiamma la corsa al polacco: il Barcellona offre il rinnovo, sul tavolo offerte anche da America e Arabia. Ultimedi Luca FiorettiLewandowski Juve, la dirigenza punta il bomber polacco come rinforzo a parametro zero sfidando l’agguerrita concorrenza... Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuroCalciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro Calciomercato Juve,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan; ?? Lewandowski: la Juve supera il Milan. Anche De Gea in bianconero?; Juventus, Spalletti vuole Lewandowski: cosa cambia per il rinnovo di Vlahovic. Ma spunta la grana Nico Gonzalez; Lewandowski, l'agente Zahavi è in arrivo in Italia: incontri previsti, è sfida fra Milan e Juventus. Romano: L’agente di Lewandowski sarà in Italia. Juventus e Milan…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Robert Lewandowski: Questo video di oggi volevo confermare una notizia che ho dato qui la settimana scorsa ... tuttojuve.com Accomando: Per Lewandowski, oggi, più Juve che MilanOrazio Accomando, dagli studi di Sportmediaset, ha parlato del futuro di Robert Lewandowski che a giugno si libererà a zero dal Barcellona: C'è un campione a ... tuttojuve.com Tutto confermato: l’agente di Lewandowski sarà a giorni in Italia Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Pini Zahavi sarà presto in Italia per parlare del futuro di Lewandowski Juventus e Milan sono alla finestra: sarà Torino la sua destinazione fut - facebook.com facebook #Lewandowski e Bernardo Silva, ecco i summit #Juve: il programma per i colpi Scudetto x.com