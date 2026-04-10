Dopo la sconfitta referendaria subita dalla maggioranza di governo, i sondaggi politici indicano un leggero avanzamento del campo largo rispetto al centrodestra, che però riduce la distanza tra le due coalizioni. La situazione politica italiana si fa più movimentata, con le forze politiche che monitorano attentamente i risultati delle ultime rilevazioni. La dinamica tra le diverse coalizioni continua a essere al centro delle analisi pubblicate nelle ultime settimane.

Dopo la batosta referendaria incassata dalla maggioranza di Giorgia Meloni, il panorama politico italiano è in fermento. A fare il punto della situazione è la Supermedia AgiYouTrend che tratteggia diversi movimenti, pur senza scossoni, nel gradimento dei partiti politici da parte degli italiani. Il dato secco di quest’ultima Supermedia è, come si vede da settimane, che il campo largo è avanti. Di poco, ma il vantaggio c’è e viene quantificato in un 45,4%. Segue poco dietro il centrodestra che, dopo settimane con il segno meno, sale al 44,9% segnando un +0,3 rispetto alla precedente Supermedia. Per i sondaggi il Pd accelera, ma FdI regge. Guardando ai dati delle coalizioni, si possono notare piccoli ma sostanziali cambiamenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici: il campo largo avanti di mezzo punto sul centrodestra che, però, accorcia la distanza

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