Sondaggi politici chi vincerebbe le primarie del centrosinistra?

Un sondaggio condotto dall’istituto Izi e pubblicato sul quotidiano Domani mostra le preferenze degli italiani riguardo alle primarie del centrosinistra. La discussione tra i partiti riguarda le modalità di scelta del leader della coalizione, con le primarie come probabilità principale. I dati rivelano quale candidato sia al momento più favorito tra gli elettori.

Mentre nel centrosinistra si discute delle modalità per designare il leader della coalizione – con le primarie che sembrano essere la via più accreditata -, un sondaggio effettuato dall ‘istituto Izi e pubblicato sul quotidiano Domani indica le preferenze degli italiani in merito. In base alla rilevazione, Giuseppe Conte è risultato favorito alle eventuali primarie del campo largo, ottenendo la preferenza del 36,1 per cento degli elettori dell’ala progressista interpellati. Agli intervistati è stato chiesto chi preferissero tra Giuseppe Conte, Silvia Salis, Elly Schlein e Nicola Fratoianni Angelo Bonelli (questi ultimi due in alternativa). Se poi la rosa dei candidati viene ristretta a tre nomi (Conte, Salis, Schlein), i sostenitori dell’ex premier del M5s salgono addirittura al 42,6 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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