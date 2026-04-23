Nei sondaggi più recenti condotti da Porta a Porta, i dati sulla sinistra mostrano numeri sorprendenti riguardo alle possibilità di vittoria alle primarie. Nel frattempo, nel centrosinistra si intensifica l’attesa per un eventuale percorso di primarie del campo largo, un’ipotesi che riaccende il dibattito tra i diversi esponenti politici. La discussione si concentra sulle possibili candidature e sulle strategie da adottare in vista delle prossime scadenze elettorali.

Nel centrosinistra cresce l’attesa per un eventuale percorso di primarie del campo largo, ipotesi che continua ad alimentare il dibattito politico interno. La discussione ruota soprattutto attorno alla leadership e alla capacità di costruire una candidatura condivisa in vista delle prossime sfide elettorali. Un confronto che, al momento, appare tutt’altro che definito. I sondaggi più recenti confermano infatti un quadro di forte incertezza, con equilibri interni ancora fluidi e distanze ridotte tra i principali protagonisti della possibile sfida per la guida della coalizione. Nel frattempo, un’indicazione arriva dal sondaggio realizzato dall’istituto Only Numbers per la trasmissione Porta a Porta, che ha simulato l’esito di primarie nel caso in cui si votasse oggi tra gli elettori del cosiddetto campo largo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Chi vincerebbe le primarie”. Sondaggi Porta a Porta, numeri shock per la sinistra

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