Solo quattro monopattini su dieci hanno la targa | fioccano le multe

Da ieri, 17 maggio, è in vigore l’obbligo di mettere la targa sui monopattini. La norma è entrata in vigore alla mezzanotte, ma a Verona la maggior parte dei proprietari di mezzi privati non hanno ancora aggiornato i loro dispositivi. Secondo i controlli, soltanto il 40% dei monopattini in circolazione ha la targa regolare. Di conseguenza, sono state già elevate diverse multe a chi circola senza la targa richiesta dalla legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui