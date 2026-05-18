Solo quattro monopattini su dieci hanno la targa | fioccano le multe
Da ieri, 17 maggio, è in vigore l’obbligo di mettere la targa sui monopattini. La norma è entrata in vigore alla mezzanotte, ma a Verona la maggior parte dei proprietari di mezzi privati non hanno ancora aggiornato i loro dispositivi. Secondo i controlli, soltanto il 40% dei monopattini in circolazione ha la targa regolare. Di conseguenza, sono state già elevate diverse multe a chi circola senza la targa richiesta dalla legge.
Dalla mezzanotte di ieri, 17 maggio, è entrato in vigore l’obbligo di dotare i monopattini di targa, ma a Verona molti proprietari di mezzi privati non risultano ancora in regola. Dai controlli effettuati fino alle 14 di oggi, emerge che solo quattro utenti privati su dieci hanno già richiesto e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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