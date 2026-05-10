Monopattini elettrici conto alla rovescia per l’obbligo di targa | la scadenza e le multe cosa fare

Entro il 16 maggio i possessori di monopattini elettrici devono munirsi della targa prevista dalla normativa, da applicare sul mezzo. Chi non si conforma a questa disposizione rischia multe che arrivano fino a 400 euro. La scadenza si avvicina e le autorità stanno comunicando le modalità per ottenere e installare la targa. Le sanzioni sono previste per chi non si adegua alle nuove regole entro la data stabilita.

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