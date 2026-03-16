fiaccola della pace e del perdono accensione in chiesa a chicago gemellaggio nel nome di santa rita

Nel pomeriggio di sabato, nella chiesa di Santa Rita a Chicago, si è tenuta la cerimonia di accensione della Fiaccola della Pace e del Perdono. L’evento ha fatto parte di un progetto di gemellaggio tra le città di Cascia e Chicago, con la partecipazione di membri della comunità locale. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di forte spiritualità e di condivisione di valori comuni.

Un momento di grande intensità ha segnato il pomeriggio di sabato nella parrocchia di Santa Rita a Chicago, dove si è svolta la solenne accensione della Fiaccola della Pace e del Perdono nell’ambito del Gemellaggio di fede tra le città di Cascia e Chicago. La celebrazione si è svolta in una chiesa gremita di fedeli che hanno partecipato con grande emozione a questo momento simbolico, segno concreto del legame che unisce le due comunità nel nome di Santa Rita da Cascia. Accanto ai padri Agostiniani e alla comunità parrocchiale erano presenti numerose autorità civili e istituzionali. Per la Cascia hanno partecipato il sindaco Mario De Carolis, il vicesindaco Marco Emili, la presidente del Consiglio comunale Luisa Di Curzio, l’assessore all’istruzione Niccolò Sabatini e il consigliere Samuele Aloisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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