Società che invecchia e disabilità una giornata per i caregiver familiari | Costruiamo un nuovo welfare
Oggi si tiene una giornata dedicata ai caregiver familiari, con l’obiettivo di affrontare le sfide di una società che invecchia e di persone con disabilità. In Italia, gli ultraottantenni sono più di quattro milioni e mezzo, mentre una famiglia su dieci ha almeno un membro con disabilità. Più di un terzo di queste famiglie comprende più di una persona disabile, sottolineando un fenomeno che coinvolge un numero crescente di nuclei familiari. La giornata mira a discutere di nuove forme di assistenza e sostegno.
"Intorno a noi percepiamo il tumultuoso inoltrarsi della società dell’invecchiamento. In Italia gli ultraottantenni sono oltre quattro milioni e mezzo; una famiglia su dieci ha al proprio interno almeno una persona con disabilità e oltre un terzo di queste famiglie è composto da persone disabili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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