Il 15 maggio si celebra la Giornata della famiglia, un'occasione per riflettere sulla realtà che la compone oggi. La famiglia non è più solo un insieme di rapporti di sangue e tradizioni, ma si definisce anche attraverso azioni di cura e volontà condivisa. In Italia, dove l'invecchiamento della popolazione è un dato di fatto, la società ha sviluppato nuovi modi di vivere e sostenere questa istituzione. Oggi, entrare nelle case italiane significa scoprire un panorama in evoluzione rispetto al passato.

O ggi, 15 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, ma varcare la soglia delle case italiane oggi significa immergersi in un panorama che i nostri nonni faticherebbero a riconoscere. Quella che una volta era una tavola affollata, si è trasformata oggi in un mosaico molto più silenzioso e frammentato. E non si tratta solo di una questione di nostalgia, ma è la fotografia scattata dall’Istat che racconta come il concetto stesso di “stare insieme” stia cambiando pelle. Milano, il sindaco Giuseppe Sala registra 9 bambini delle mamme arcobaleno X Leggi anche › Luca Mazzucchelli: «Contro i rischi dei social, il dialogo in famiglia». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 15 maggio si celebra la Giornata della famiglia, una realtà che non è più fatta solo di sangue e tradizioni, ma di cura e volontà. Se l'Italia invecchia, la società risponde creando nuovi modi di stare insieme

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