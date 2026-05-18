Un intervento di soccorso si è concluso con successo nello Stretto, dove un anziano è stato recuperato tra le onde generate dal vento di maestrale. I soccorritori sono riusciti ad avvicinarsi alla nave, nonostante le condizioni marine avverse, utilizzando imbarcazioni di supporto e tecniche di navigazione specifiche. Una volta a bordo, il personale della nave ha eseguito manovre mediche di emergenza per stabilizzare la persona, che è stata poi trasferita in sicurezza a terra.

? Punti chiave Come hanno fatto i soccorritori ad avvicinarsi alla nave tra le onde?. Quali manovre mediche ha eseguito il personale della Queen Anne?. Perché il maltempo ha reso critico il trasferimento del passeggero?. Come si sono coordinati la Guardia Costiera e il 118 a Milazzo?.? In Breve Motovedetta SAR CP 888 ha raggiunto la nave a sei miglia da Villafranca Tirrena.. Intervento coordinato dalla Capitaneria di porto di Milazzo contro il vento di Maestrale.. Trasbordo completato tra personale medico della Queen Anne e militari della Guardia Costiera.. Paziente trasferito dal molo di Milazzo all'ospedale tramite ambulanza del servizio 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso eroico nello Stretto: salvato un anziano tra le onde di maestrale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Parma, salvato tra le fiamme: l’eroico intervento per l’ottantottenne? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a penetrare nella cucina in fiamme? Chi ha rischiato la vita per raggiungere l'uomo tra il fumo?...

Bondone, due giovani dispersi tra neve e nebbia: soccorso eroico? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a individuare i ragazzi tra la nebbia? Cosa ha permesso ai due escursionisti di affrontare i tratti...

Malore su una nave da crociera nello Stretto: soccorso un passeggeroIntervento della Guardia Costiera nelle acque dello Stretto di Messina per un’emergenza sanitaria a bordo della nave da crociera Queen Anne. meridionews.it

Malore su nave da crociera nello Stretto di Messina: passeggero soccorsoMomenti di tensione a bordo della nave da crociera Queen Anne, appartenente alla compagnia britannica Cunard Line, durante la navigazione verso Corfù, quando un passeggero anziano ha accusato un impro ... strettoweb.com