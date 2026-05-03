Parma salvato tra le fiamme | l’eroico intervento per l’ottantottenne

Un incendio ha coinvolto una abitazione a Parma, con le fiamme che hanno avvolto la cucina. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, riuscendo a entrare nell’appartamento nonostante il forte fumo. Tra i protagonisti dell’operazione c’è stato un uomo di 88 anni che ha potuto essere salvato. Le squadre di emergenza hanno lavorato con tempestività, permettendo di mettere in salvo l’anziano prima che le fiamme si diffondessero ulteriormente.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i soccorritori a penetrare nella cucina in fiamme?. Chi ha rischiato la vita per raggiungere l'uomo tra il fumo?. Cosa ha permesso all'ottantenne di riprendere conoscenza subito dopo il soccorso?. Perché la sicurezza degli edifici storici è tornata al centro del dibattito?.? In Breve Fuoco partito dalla cucina dell'appartamento coinvolto a Parma.. Agente e infermiere hanno attraversato le fiamme per l'ottantenne.. Paziente trasportato in ospedale dopo aver ripreso conoscenza all'esterno.. Intervento coordinato tra forze dell'ordine e personale del 118.. Un uomo di 88 anni è stato salvato dalla morte a Parma dopo che un incendio ha investito la sua abitazione, lasciandolo privo di sensi tra le fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, salvato tra le fiamme: l’eroico intervento per l’ottantottenne Notizie correlate Sassari, rogo nel quartiere Li Punti: salvato un cane tra le fiamme? Cosa sapere Incendio nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Li Punti a Sassari. Parma al 93?: Pellegrino abbatte un Verona eroico ma folleColpo salvezza al Tardini: Bernabé apre, Harroui illude gli scaligeri in dieci per il rosso a Orban. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Legnano, medico ha un arresto cardiaco dopo il calcetto: salvato da due allenatori col defibrillatore; Cuesta, quante vite! La fascia da capitano, le bombe in Ucraina e la salvezza del Parma; La balena Timmy raggiunge la Danimarca; Il destino di Chivu: lo scudetto con l’Inter passa dal Parma. #Inter, #scudetto quasi cucito: la foto di #Calhanoglu prima del #Parma x.com Il Duomo di Parma. Foto fatta da me - facebook.com facebook