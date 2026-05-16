Bondone due giovani dispersi tra neve e nebbia | soccorso eroico

Due giovani sono stati trovati dopo essere stati dispersi tra neve e nebbia in una zona montana. I soccorritori sono intervenuti con squadre specializzate, utilizzando strumenti di localizzazione e segnalatori acustici per individuare i dispersi. I ragazzi sono riusciti a superare i tratti più ripidi grazie alle attrezzature da escursionismo che avevano con sé e alle indicazioni fornite durante le comunicazioni radio. L’intervento è durato diverse ore e ha coinvolto un team di soccorritori.

? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a individuare i ragazzi tra la nebbia?. Cosa ha permesso ai due escursionisti di affrontare i tratti ripidi?. Perché la combinazione di neve e nebbia ha cancellato i sentieri?. Quali precauzioni avrebbero dovuto prendere i giovani per evitare il pericolo?.? In Breve Allarme 112 ricevuto alle 14:30 tra neve e nebbia a Cima Verde.. Tre operatori della Stazione Trento Monte Bondone hanno raggiunto i ragazzi a piedi.. Soccorso durato circa due ore e mezza tra località Viote e quota 2.000.. I due escursionisti nati nel 2006 sono tornati illesi al loro hotel.. Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha recuperato due escursionisti tedeschi nati nel 2006 nei pressi di Cima Verde, sul Monte Bondone, dopo che la nebbia fitta e la neve fresca avevano cancellato i sentieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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