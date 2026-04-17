Nel quartiere si è svolta una lunga fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, vittima di un omicidio di massa avvenuto recentemente. La madre del ragazzo ha ringraziato i presenti, dicendo: “Grazie a nome di mio figlio”. L’evento ha attirato numerose persone che hanno partecipato per ricordare la vittima e manifestare il loro sostegno alla famiglia coinvolta. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Massa, 17 aprile 2026 – “Grazie a nome di mio figlio”. Con voce tremante la madre di Giacomo Bongiorni ha ringraziato le diverse centinaia di persone che nella serata di venerdì 17 aprile hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, l’uomo di 47 anni ucciso nella aggressione avvenuta a Massa in piazza Palma. A sfilare, con candele in mano, è stato il quartiere del Mirteto, di cui la vittima era originaria e in cui tutti lo conoscevano. Appassionato di calcio, Bongiorni viveva lì da sempre e il legame con tanti amici era molto profondo. Per questo la fiaccolata, partita dalla chiesa parrocchiale, è poi arrivata sotto casa della famiglia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio di Massa, nuova lunga fiaccolata per Bongiorni nel suo quartiere. La madre: “Grazie a nome di mio figlio”

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