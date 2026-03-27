Kash Patel la falla nella mail e le foto a Cuba | l’attacco hacker iraniano al capo dell’FBI

Gli Stati Uniti sono alle prese con un attacco hacker proveniente dall’Iran che ha colpito direttamente un alto funzionario delle forze dell’ordine. Le indagini hanno rivelato una falla nella casella di posta elettronica del soggetto coinvolto e la diffusione di alcune foto risalenti a un viaggio a Cuba. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito l’entità complessiva dell’intrusione o eventuali danni subiti.

Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare l’ ennesima e gravissima crisi di sicurezza informatica che ha colpito direttamente i vertici delle istituzioni americane. Il gruppo di hacktivisti Handala Hack, ritenuto legato al Ministero dell’Intelligence dell’Iran (MOIS), ha violato l’indirizzo Gmail personale dell’attuale Direttore dell’FBI, Kash Patel. La rappresaglia contro l’FBI e la taglia da 10 milioni. In un comunicato trionfale, pubblicato oggi 27 marzo 2026, Handala Hack ha rivendicato l’intrusione come risposta diretta alle recenti azioni delle forze dell’ordine americane. Recentemente, infatti, l’FBI aveva oscurato diversi siti web legati al gruppo e aveva posto una taglia di 10 milioni di dollari per la cattura dei suoi membri. 🔗 Leggi su Open.online

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