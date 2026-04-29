Minacce di morte al presidente Trump Mandato d' arresto per l' ex capo dell' Fbi Comey

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un ex direttore dell’Fbi è stato incriminato due volte e potrebbe essere arrestato con l’accusa di aver minacciato di morte il presidente. La notizia ha attirato l’attenzione sui procedimenti giudiziari che coinvolgono figure di alto livello nel settore della sicurezza nazionale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sui passaggi successivi del procedimento legale.

Per la prima volta nella storia americana un ex direttore dell'Fbi non solo è stato incriminato, due volte, ma potrebbe essere messo dietro le sbarre con l'accusa di aver minacciato di morte il presidente degli Stati Uniti. James Comey, nominato da Barack Obama e confermato dal tycoon durante il suo primo mandato, è stato accusato per un post sul Instagram di un anno fa in cui si vedeva una serie di conchiglie a formare i numeri "86 47", accompagnata dal commento "una curiosa formazione di conchiglie durante la mia passeggiata in spiaggia". Nel gergo della ristorazione, il numero "86" indica l'atto di eliminare o rimuovere definitivamente una voce dal menu, mentre il "47" farebbe riferimento, secondo le accuse, al 47° presidente Usa, Trump.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey Notizie correlate Stati Uniti, mandato d’arresto per l’ex capo dell’FBI James Comey: accuse di minacce contro Donald TrumpNegli Stati Uniti è stato emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’ex direttore dell’FBI James Comey, accusato per la seconda volta di aver... Leggi anche: Usa, l’ex capo dell’FBI accusato di aver minacciato di morte Trump: “Tutto per quella foto” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venezi-Fenice, tra azioni legali e accuse. I lavoratori denunciano minacce di morte sui social; Choc a Fano, minacce di morte al sindaco Luca Serfilippi: Farai la fine dei tigli; Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Minacce di morte ai sanitari del Maggiore: voleva un certificato. Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi ComeyPer la prima volta nella storia americana un ex direttore dell'Fbi non solo è stato incriminato, due volte, ma potrebbe essere messo dietro le sbarre ... ilgiornale.it Minacce di morte al sindaco di Fano dopo il caso dei tigli tagliati. Clima esasperatoNelle lettera anche un sacchetto con feci. Serfilippi sporge querela e collega l’episodio alle polemiche intorno agli scavi della Basilica di Vitruvio ... rainews.it Como, respinta la richiesta della difesa: il processo per le minacce di morte a Zoffili va avanti "Ottima notizia. Confido venga fatta giustizia e vengano condannati con pene esemplari gli anarchici responsabili di questi atti violenti". Così il deputato erbese della - facebook.com facebook Venezi-Fenice, tra azioni legali e accuse. I lavoratori denunciano minacce di morte sui social. Il sipario non è calato del tutto sulla brutta storia che, per sette mesi, ha legato il nome della Maestra al Teatro veneziano. x.com