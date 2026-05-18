Negli ultimi anni, molte serie televisive sono state tratte da romanzi diventati virali online, in particolare grazie a piattaforme come BookTok e Wattpad, che hanno dato visibilità a numerosi autori emergenti. Questi libri, spesso condivisi e discussi all’interno di community digitali, sono stati successivamente adattati in produzioni televisive, raggiungendo un pubblico più ampio. Il processo di trasformazione da romanzo a serie tv si è intensificato, portando alla creazione di adattamenti che sono stati annunciati e realizzati dopo il successo dei libri sui social.

Negli ultimi anni il confine tra romanzi virali e serie tv si è assottigliato sempre di più. BookTok, Wattpad e le community online hanno trasformato alcuni libri in fenomeni enormi molto prima che le piattaforme streaming decidessero di adattarli. Molte di queste storie, infatti, arrivano sullo schermo già sostenute da fandom giganteschi, milioni di visualizzazioni e community di lettori che conoscono ogni scena e personaggio ancora prima dell’uscita ufficiale della serie. Il successo di questi adattamenti nasce proprio da qui: dal rapporto emotivo fortissimo che si crea online attorno ai libri. Romance universitari, thriller young adult, fantasy e drammi psicologici trovano sui social un pubblico capace di trasformare il passaparola in veri fenomeni culturali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Da Off Campus a Maxton Hall: le serie tv nate dai romanzi virali

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la mia fyp è davvero per me perché ci sono solo video e tweet riguardanti l’off campus, il mio paradiso personale x.com

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