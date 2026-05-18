‘Snakes Milano’ calciatori in carrozzina | I sogni si realizzano basta trovare il modo

In una città dove lo sport si confronta con molte sfide, un gruppo di calciatori in carrozzina ha deciso di dimostrare che i sogni si realizzano trovando il modo giusto per farlo. Con entusiasmo e determinazione, questi atleti utilizzano le carrozzine come strumenti per giocare e segnare, trasformando un mezzo di mobilità in un elemento di competizione. La loro esperienza mette in luce come la percezione di limiti possa cambiare, sfruttando le opportunità offerte dallo sport inclusivo.

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