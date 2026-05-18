‘Snakes Milano’ calciatori in carrozzina | I sogni si realizzano basta trovare il modo
In una città dove lo sport si confronta con molte sfide, un gruppo di calciatori in carrozzina ha deciso di dimostrare che i sogni si realizzano trovando il modo giusto per farlo. Con entusiasmo e determinazione, questi atleti utilizzano le carrozzine come strumenti per giocare e segnare, trasformando un mezzo di mobilità in un elemento di competizione. La loro esperienza mette in luce come la percezione di limiti possa cambiare, sfruttando le opportunità offerte dallo sport inclusivo.
Milano – Limite oppure opportunità? Tutto sta nel come si guarda qualcosa. E anche una carrozzina può trasformarsi in un attrezzo sportivo, nel prolungamento delle proprie gambe non solo per spostarsi da un punto all’altro ma per segnare un gol o per pararlo, a seconda dei punti di vista. Gli ‘Snakes Milano’, i calciatori milanesi in carrozzina elettrica ( powerchair football club ), lo mostrano sul campo, capaci di t rasformare la disabilità in un punto di forza e un ’ausilio per la mobilità’ in uno strumento per giocare a pallone. Venerdì una rappresentanza della squadra ha i ncontrato i bambini della scuola primaria di via San Giusto, al quartiere San Siro, facendo vedere che il calcio può essere davvero di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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