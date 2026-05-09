Basta cure a vuoto | ora il tumore si ' clona' in laboratorio per trovare il farmaco perfetto
In ambito medico, si sta sviluppando una nuova strategia per individuare farmaci efficaci contro il tumore. La tecnica consiste nel clonare le cellule tumorali in laboratorio, consentendo di testare diversi farmaci e trovare quello più adatto al singolo caso. Questo metodo mira a ridurre i tentativi inutili e migliorare le possibilità di cura. La ricerca viene portata avanti in laboratori specializzati e coinvolge equipe multidisciplinari.
Nel pluripremiato film "Avatar" (2009) di James Cameron, il protagonista Jake Sully, esclama: "Adesso mi sembra questa la realtà, e il mondo reale la fantasia". Una battuta che oggi trova un'eco nella ricerca scientifica. Il progetto europeo "Metapro", coordinato dall'Irccs di Candiolo (Torino).🔗 Leggi su Today.it
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