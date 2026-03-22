Ieri sera nel post Juventus-Sassuolo, ci sono state molte polemiche per il calcio di rigore (sbagliato in malo modo da Locatelli) decretato ai bianconeri per fallo di mano di Idzes, che però le immagini fatte vedere in tv, non hanno chiarito. A riguardo Maurizio Pistocchi sul suo profilo X, ha scritto un post, per giustificare . L'articolo Rigore Juve, Ziliani tuona: “Nessun fallo di mano, si deve trovare il modo per farla vincere. La nostra classe arbitrale inscena la baracconata che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Paolo Ziliani: “Rigori non fischiati contro la Juve”. L’Inter vince contro il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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