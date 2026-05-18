Smottamento sulla provinciale Da oggi cantiere a San Gimignano Semaforo per il senso alternato

Da oggi a San Gimignano sono in corso i lavori di riparazione di una strada provinciale danneggiata da uno smottamento. Per garantire la sicurezza, è stato installato un semaforo che regola il senso alternato del traffico. L’intervento, finanziato con 182 mila euro, prevede interventi di manutenzione straordinaria e misure di mitigazione del rischio idrogeologico. I lavori sono stati disposti dalla Provincia di Siena e interesseranno un tratto specifico della strada nel territorio comunale.

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Un investimento di 182 mila euro per il ripristino di un tratto stradale colpito da uno smottamento. Prenderanno il via oggi gli interventi di manutenzione straordinaria e mitigazione del rischio idrogeologico disposti dalla Provincia di Siena nel territorio comunale di San Gimignano. I lavori interesseranno, per un importo complessivo di 182mila euro, la SP 1 di San Gimignano, in corrispondenza della località Sovestro, per il ripristino di un tratto stradale colpito da uno smottamento. L’intervento, finalizzato al consolidamento della scarpata e al rifacimento delle barriere di protezione danneggiate, comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Smottamento sulla provinciale. Da oggi cantiere a San Gimignano. Semaforo per il senso alternato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paternò, senso unico alternato sulla strada provinciale 77La modifica della circolazione è necessaria per consentire il completamento e le opere di finitura della nuova viabilità Dal 1° aprile e fino a tempo... Catania, senso unico alternato sulla Provinciale 55 per i lavori ferroviariABBONATI A DAYITALIANEWS Modifiche alla viabilità fino al 31 maggio Nuove limitazioni al traffico sulla Strada Provinciale 55, nel tratto esterno al... Smottamento sulla provinciale. Da oggi cantiere a San Gimignano. Semaforo per il senso alternatoI lavori sono stati disposti dalla Provincia che ha stanziato 182mila euro per la sicurezza. L’intervento è finalizzato al consolidamento della scarpata, nuove barriere di protezione. lanazione.it SAN GIMIGNANO, LAVORI SULLA SP1: 182MILA EURO CONTRO LA FRANADa lunedì 18 maggio al via gli interventi di consolidamento in località Sovestro. Previsto il senso unico alternato regolato da semaforo A partire da lunedì 18 maggio prenderanno il via gli interventi ... oksiena.it