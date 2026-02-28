Gianluca Grignani ha chiesto il mio numero a Carlo Conti? Ce l’ha non è mai cambiato Se vuole chiamarmi io sono qui | così Laura Pausini

Laura Pausini ha dichiarato di avere ancora il numero di Carlo Conti e si è resa disponibile a ricevere una sua chiamata. La cantante ha parlato in vista della finale di Sanremo 2026, momento in cui ha deciso di mettere a tacere le polemiche sollevate negli ultimi giorni, concentrandosi sulla sua presenza al festival e sulle proprie scelte artistiche.

La vigilia della finalissima di Sanremo 2026 serve a Laura Pausini per riordinare i tasselli della sua partecipazione al Festival, chiudendo le polemiche innescate nei giorni scorsi e difendendo le proprie scelte artistiche. Nel corso della conferenza stampa all'Ariston Roof, la co-conduttrice ha affrontato per prima la questione più spinosa sul piano mediatico: l 'attacco frontale ricevuto da Gianluca Grignani al termine della serata cover. Il caso Grignani. Rispondendo alla provocazione del cantautore milanese, che venerdì sera aveva chiesto a Carlo Conti se nel mazzo di fiori ci fosse anche "il numero della Pausini per poterla chiamare " (strascico della nota disputa estiva sui diritti de La mia storia tra le dita), la cantante ha optato per una replica asciutta e fattuale.